استقدام معلمين مشاوي من المغرب

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و الكفاءة العالية و حسن الخلق -تركيب السيخ و القص -خبرة في الفخم و الغاز -دراية شاملة باللحوم البيضاء و الحمراء هم على اتم استعداد للعمل لديكم التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com