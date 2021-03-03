استقدام عاملات منزلية بنجلاديش - كينيا - بروندي خلال فترة وجيزة

(للبيع)
|استـقـدام خادمـات من بنجلاديش نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية لدينا استقدام خادمات من بنجلاديش – كينيا – بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 90يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور ما يميزنا ضمـان ثلاث شهور معتمدة مصنفين من افضل 100 مكتب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الذهبية
|التليفون:
|0507713965
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|العنوان:
|- الروضة
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085954
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1 ريال
1 ريال
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500 ريال
1 ريال
3,000 جنيه
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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