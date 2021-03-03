استقدام عاملات منزلية بنجلاديش - كينيا - بروندي خلال فترة وجيزة

استـقـدام خادمـات من بنجلاديش نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية لدينا استقدام خادمات من بنجلاديش – كينيا – بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 90يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور ما يميزنا ضمـان ثلاث شهور معتمدة مصنفين من افضل 100 مكتب