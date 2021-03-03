استقدام عاملات منزلية بنجلاديش - كينيا - بروندي خلال فترة وجيزة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
استـقـدام خادمـات من بنجلاديش نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية لدينا استقدام خادمات من بنجلاديش – كينيا – بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 90يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور ما يميزنا ضمـان ثلاث شهور معتمدة مصنفين من افضل 100 مكتب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الذهبية
التليفون: 0507713965

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الروضة
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085954
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

بوابات الأفراد بالكارت والبصمة تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة .

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

(للبيع)

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو،الموفرة للوقت صورة واضحة م.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

3/3/2021
صورة الاعلان: الحواجز المعدنية المتحركة استانلس والومنيوم

الحواجز المعدنية المتحركة استانلس والومنيوم

(للبيع)

الحواجز المعدنية المتحركة والمصنوعه من الألومنيوم والأستانلس تتميز الحواجز المعدنية المتحركه بسهوله.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/3/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب والأمتعة XRAY

جهاز تفتيش الحقائب والأمتعة XRAY

(للبيع)

جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

جهاز المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهي: لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/3/2021
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صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

مصمم ديكور 3D MAX مناظير خارجية-فلل-عمائر

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مج.
القسم: 

500 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص

البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/2/2021
صورة الاعلان: حل جميع قضايا الاسرة والمحاكم والضرائب وتأسيس الشركات

حل جميع قضايا الاسرة والمحاكم والضرائب وتأسيس الشركات

(فرص)

لأى سؤال أو مساعدة قانونية اضغط على الرابط ده واكتب استفسارك وسيتم الرد فى اقرب وقت.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,000 جنيه

28/2/2021
صورة الاعلان: شاورما اوكرانى كواليكو للبيع باعلى جودة واقل سعر

شاورما اوكرانى كواليكو للبيع باعلى جودة واقل سعر

(للبيع)

يسرنى ان اقدم لكم هذا العرض المميز دجاج شاورما اوكرانى مجمد درجة أولى ومتوفر أيضا صدور دجاج بدون عظ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

27/2/2021
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغقي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي.

مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي.

(فرصة عمل)

مطلوب متخصص كريب ووافل للعمل بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي. #باريستا الوصف الوظيفي: -دبل.
القسم: 

1 ريال

26/2/2021
صورة الاعلان: تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل

تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للمطا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

26/2/2021
صورة الاعلان: جميع اعمال السباكه

جميع اعمال السباكه

(فرص)

جميع اعمال السباكه تأسيس وتشطيب وصيانه وتسليك والكشف عن التسريب للتواصل 0540478525 ـ جميع اعمال السب.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/2/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/2/2021
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