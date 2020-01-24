استقدام طاقم شامل ومتكامل للعمل بالفنادق والمطاعم من الجنسية المغربية

(طلب عمل)
|يتوفر لدينا طاقم شامل ومتكامل من : عمال _ موظفين استقبال _ خدمة غرف _ شيفات وطباخين _ معلمين باريستا _ معلمين حلويات _ معلمين مخبوزات وكرواصة مغربية وغربية _ معلمين مشويات _ معلمين شاورما _ معلمين بيتزا _ معلمين وجبات سريعة وهمبرجر وسندوشات _ مختصي افطار صباحي _ معلمين عصائر _ نادلين ونادلات . جاهزين للعمل يتميزون بحسن التصرف، واللباقة وسرعة التعامل، والقيام بمهام متعددة وخدمة فندقية ممتازة. شواهد متخصصة وديبلومات في مجال الطبخ والحلويات. للتواصل جوال+ واتساب 00212680352562 +++++00212680352557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050310
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم