استقدام شيف كيك افراح من المغرب و تونس

شركة الاسمر نور الغرب تتوفر على شيف كيك افراح وتورتة بأنواع مختلفة ذوي خبرة في أرقى المطاعم والفنادق متخصصين كما يتوفر لديهم صور وفيديوهات من أعمالهم - تورتة بجميع أنواعها وأشكالها - موس كيك بالفراولة - موس كيك بالشوكولا - الكيك الفرنسي لمزيد من المعلومات شركة الاسمر ترحب بطلباتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com