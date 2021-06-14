استقدام شيف كيك افراح من المغرب و تونس

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تفاصيل الإعلان
شركة الاسمر نور الغرب تتوفر على شيف كيك افراح وتورتة بأنواع مختلفة ذوي خبرة في أرقى المطاعم والفنادق متخصصين كما يتوفر لديهم صور وفيديوهات من أعمالهم - تورتة بجميع أنواعها وأشكالها - موس كيك بالفراولة - موس كيك بالشوكولا - الكيك الفرنسي لمزيد من المعلومات شركة الاسمر ترحب بطلباتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096997
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استقدام معلمين مشاوي من المغرب

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14/6/2021
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صورة الاعلان: شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

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14/6/2021
صورة الاعلان: متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس

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يتوفر مكتب الاسمر نور الغرب على مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالأن.
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14/6/2021
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صورة الاعلان: طباخين اكل بحري للاستقدام - في الرياض السعودية

طباخين اكل بحري للاستقدام

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مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أ.
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14/6/2021
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العنوان:

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14/6/2021
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استقدام جزارين من المغرب

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- في الرياض السعودية

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14/6/2021
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توريد العمالة من الجنسية المغربية و التونسية

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للشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج للراغبين في استقدام اجود العمالة الم.
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14/6/2021
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شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و ال.
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شركة الاسمر نور الغرب تتوفر على شيف كيك افراح وتورتة بأنواع مختلفة ذوي خبرة في أرقى المطاعم والفنادق.
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23/4/2021
صورة الاعلان: متوفر سائقين متمرسين و محترفين - في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/4/2021
صورة الاعلان: طباخين اكل بحري من المغرب جاهزين للاستقدام - في الرياض السعودية

طباخين اكل بحري من المغرب جاهزين للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/4/2021
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