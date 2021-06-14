استقدام شيف كيك افراح من المغرب و تونس

(طلب عمل)
|شركة الاسمر نور الغرب تتوفر على شيف كيك افراح وتورتة بأنواع مختلفة ذوي خبرة في أرقى المطاعم والفنادق متخصصين كما يتوفر لديهم صور وفيديوهات من أعمالهم - تورتة بجميع أنواعها وأشكالها - موس كيك بالفراولة - موس كيك بالشوكولا - الكيك الفرنسي لمزيد من المعلومات شركة الاسمر ترحب بطلباتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096997
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