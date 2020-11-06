استقدام خادمات من بروندي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
استقدام خادمات من بروندي نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية * لدينا استقدام خادمات من بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 30 يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور تكلفة الاستقدام14000 ريال . * مايميزنا . 1- ضمان 3 شهور معتمدة 2- مصنفين من افضل 100 مكتب في الشمال من موقع مستقدم وتقييمات لخدماتنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الذهبية
التليفون: 0507713965

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العنوان: - العويقيلة
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071448
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

* بوابات تستخدم في تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر لمنع انتشار فيرس بوابة التعقيم الالكترونية لان الصح.

1 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل

شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل

(طلب عمل)

شركة نقل عفش مع الفك والتركيب والتغليف والضمان تعد شركة طموح العلا من افضل شركة العفش بالمملكه نقوم .
العنوان:

الرياض - السعودية

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3/11/2020
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم

(طلب عمل)

يوجد مدرس لغة انجليزية شرق الرياض خبرة طويله في تدريس اللغة الانجليزية حي النسيم والريان والروضة وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مستشار قانوني بحري جوي

مستشار قانوني بحري جوي

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه كبري للاستشارات القانونيه بالقاهره مستشار قانون بحرى – جوى خبرة لاتقل عن عشر سنوات ممارس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(فرصة عمل)

عرض وظيفي حكومى مطلوب لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى استشاري قلب استشاري تخدير استشاري باطنه استشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: وظايف للنساء عن بعد من المنزل

وظايف للنساء عن بعد من المنزل

(فرصة عمل)

بنات اللي تبي دخل اضافي وتبدأ مشروع من البيتتكلمني بدون اي شروط او خبرة فقط الرغبة الجادة في العمل و.
القسم: 

5,000 ريال

1/11/2020
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صورة الاعلان: معلم إنجليزي

معلم إنجليزي

(طلب عمل)

معلم إنجليزي خبرة في الجامعة والسنة التحضيرية و تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية دورات تدريبية للأ.
العنوان:

حائل - السعودية

اتصل

30/10/2020
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة للطاقه والاضاءة ليد (الداخليه والخارجية) والفوانيس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/10/2020
صورة الاعلان: دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراة

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية والتعليم عن بعد ومشاريع التخرج والخطط.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/10/2020
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(طلب عمل)

مكتب جسور المعاني نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف انواعها الترجمة الطبية، والقانوني.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

عشب صناعي توريد وتركيب وتنسيق وتصميم الحدائق والملاعب الرياضية

(للبيع)

ضوء إمكانية الاستعاضة عن العشب الطبيعي بآخر صناعي يبدو طبيعي الشكل والمظهر بنسبة 98 % . ولكنه يتميز .
العنوان:

مكة - السعودية

35 ريال

22/10/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

تصميم ديكور بصورة واقعية واحترافية 3D

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/10/2020
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