(للبيع)
|استقدام خادمات من بروندي نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية * لدينا استقدام خادمات من بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 30 يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور تكلفة الاستقدام14000 ريال . * مايميزنا . 1- ضمان 3 شهور معتمدة 2- مصنفين من افضل 100 مكتب في الشمال من موقع مستقدم وتقييمات لخدماتنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الذهبية
|التليفون:
|0507713965
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|العنوان:
|- العويقيلة
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071448
1 ريال
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5,000 ريال
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1 ريال
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35 ريال
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