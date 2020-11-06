استقدام خادمات من بروندي نرحب بكم عملاء مكتب الذهبية و نعلن عن تقديم خدمة استقدام العمالة المنزلية * لدينا استقدام خادمات من بروندي مدربين و مؤهلين لتلبية احتياجات الأسرة المنزلية والعناية بالمنزل. الراتب : 900ريال مدة الوصول : اقل من 30 يوم كحد اقصى ضمان : 3 شهور تكلفة الاستقدام14000 ريال . * مايميزنا . 1- ضمان 3 شهور معتمدة 2- مصنفين من افضل 100 مكتب في الشمال من موقع مستقدم وتقييمات لخدماتنا