استقدام جزارين من المغرب

(طلب عمل)
|متوفر جزارين من جنسية مغربية بخبرة ممتازة وكفاءة عالية وتجربة سابقة في المجال ويتميزون بالانضباط والجدية في العمل وهم على اتم الاستعداد للعمل لديكم - حرفية عالية - دراية شاملة بأنواع اللحوم يمكنكم التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097001
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