استفيد ب20 % خصم و امتلك شقتك فى تاون جيت

استفيد ب 20 % خصم وامتلك شقتك فى تاون جيت بالقرب من حى السفارات و فندق الماسة مع افضل خدمات مول تجارى و مساحات خضراء و عيادات و حمامات سباحة كلها قريبة من شقتك 155 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب 160 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك مع الاستفادة بخصم 20 % فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة