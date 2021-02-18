استفيد ب20 % خصم و امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|استفيد ب 20 % خصم وامتلك شقتك فى تاون جيت بالقرب من حى السفارات و فندق الماسة مع افضل خدمات مول تجارى و مساحات خضراء و عيادات و حمامات سباحة كلها قريبة من شقتك 155 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب 160 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك مع الاستفادة بخصم 20 % فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084368
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