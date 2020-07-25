استفيد بعرض تقسيط الكاش وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|استفيد بعرض تقسيط الكاش وامتلك شقتك 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن كبيرة ليك ولعيلتك عشان تعمل حفلات باربكيو وتعيش اجمل اللحظات مع عيلتك وسط اجمل خدمات كافيهات وبيوتى سنتر ومطاعم وعيادات بعرض تقسيط الكاش يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستفيد بالعرض فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|357,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063778
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