استفيد بعرض الفرش و امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استفيد بعرض الفرش و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة شاليه ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) بمقدم 160 الف بس و قسط الباقى ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه ابعتلنا ع الواتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084237
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