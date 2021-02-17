استفيد بعرض الفرش و امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

استفيد بعرض الفرش و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة شاليه ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) بمقدم 160 الف بس و قسط الباقى ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه ابعتلنا ع الواتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى السخنة