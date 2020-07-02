استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة

(للبيع)
|استفيد بالخصم الكبير 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام وامتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة 25م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد في ال down town علي بعد دقائق من محور بن زايد وبجانب المحطة المركزية للمونوريل وقريب من كل الخدمات الحكومية والمالية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الخصم لفترة محدودة جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062088
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