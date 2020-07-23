استفيد بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة بدون فوائد

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صورة الاعلان: استفيد بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة بدون فوائد - في القاهرة مصر

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تعالي دلوقتي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واحصل علي خصم 25% بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومحلك 50م تشطيب كامل في منطقة ال down town بجانب المحطة المركزية للمونوريل وحي المال والاعمال يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او كلمنا علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063706
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22/7/2020
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22/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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20/7/2020
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