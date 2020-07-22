استفيد بخصم 25% والحق محلك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|استفيد بخصم 25% والحق امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall بال down town بجوار فندق الماسة وبجانب محطة المونوريل ومنطقة الجامعات العالمية ومحلك 75م بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|675,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063572
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