استفيد بالخصم وكبر شركتك وامتلك مكتب بالعاصمة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063563
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