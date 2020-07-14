استفيد بالخصم وامتلك محل بالعاصمة الادارية

تعالي امتلك في smart mall واستفيد بالخصم الكبير في العاصمة الادارية الجديدة وامتلك محلك في منطقة ال down town بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي والمحطة المركزية للمونوريل وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحلك 40م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة