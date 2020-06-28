استفيد بالخصم وامتلك عيادة في العاصمة لفترة محدودة

(للبيع)
|استمتع بخصم 10% وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول SIXTY وهو مول مميز جدا وسط اكبر كثافة سكانية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي وعيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا متستنلش وكلمنا علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061844
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