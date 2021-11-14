استفد من عروض متجر رفرف الالكتروني لبيع قطع غيار السيارات

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تفاصيل الإعلان
اغتنم الفرصة واستفد من أقوى العروض من #متجر_رفرف 🤩 شحن مجاني لكافة مدن المملكة 🇸🇦 😍 للطلبات التي تزيد على 499 ريال 🇸🇦 😍 قطع أصلية وزيوت أميركية اصلية 100% جميع القطع تخضع لفحص شامل قبل البيع 👍 #متجر_رفرف_الإلكتروني خدمة تستحق التجربة 👌 للتواصل: 👇 📩 info@rafraf.com 📱 00966536722255 (WhatsApp)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: متجر رفرف الالكتروني
التليفون: 9665536722255

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العنوان: - جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111208
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

13/11/2021
صورة الاعلان: استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

(للبيع)

اخوكم ابو سلطان العتيبي انجاز مضمون ☑️✔️استخراج تصاريح زواج🇸.
العنوان:

Delaware - السعودية

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: حداد ابواب في الرياض

حداد ابواب في الرياض

(للبيع)

ورشة حدادة ابو محمد 0578562677 خدمتنا في مجال جميع اعمال الحدادة والحام من خلال ورشة حدادة متنقلة مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب XRAY

أجهزة تفتيش الحقائب XRAY

(للبيع)

أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا تكييف وانذار وحريق (صيانه وتركيب)

مطلوب مهندسين ميكانيكا تكييف وانذار وحريق (صيانه وتركيب)

(فرصة عمل)

مهندسين ميكانيكا حيره من ٥:٧ سنوات باعمال التكييف المركزي خاصه والشباك والاسبليت ايضا وا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: بوابات تفتيش كشف المعادن

بوابات تفتيش كشف المعادن

(للبيع)

إن بوابات كشف المعدن والمواد الخطرة تعد أداة رئيسية في تحقيق مويد من التأمين للمنشآت الهامة بوابات ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدربات خياطة نسائي لتدريب فتيات بالسعوديه لكورس واحد

مطلوب مدربات خياطة نسائي لتدريب فتيات بالسعوديه لكورس واحد

(فرصة عمل)

مطلوب مدربه لتدريب الخياطة والتفصيل للفتيات عدد من الفتيات سيعملون في مشغل الخياطة وجزء سيعمل لحساب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,500 ريال

10/11/2021
صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

متخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح خبرة طويلة في إعدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية

الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية

(للشراء (مطلوب))

احجز خدمتك : ‏الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية ‏عقود شهرية - سنوية - نقل كفالة- ضمان مدة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

(للبيع)

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاش.

3,450 ريال

9/11/2021
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف

جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/11/2021
صورة الاعلان: Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

(للبيع)

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license.
العنوان:

الرياض - السعودية

35,000 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,850 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: إعداد البحوث الطبية

إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

7/11/2021
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