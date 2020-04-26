استفاد بعرض ابريل واسكن في العاصمة الجديدة

(للبيع)
|استفاد بعرض ابريل والحق الخصم واسكن في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم وشقتك بالقرب من المولات الادارية والتجارية والسينمات شقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وكيدز اريا ومول تجاري ومستشفيات ومدارس وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|81,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058481
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