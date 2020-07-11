استغل الفرصة واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استغل الفرصة واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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دلوقتىتقدر تستثمر فلوسك وتشترى شقة داخل العاصمة الادارية فى ارقى الاحياء فى كمبوند ارمونيا شقتك 186م(3غرف +2حمام مطبخ+ريسبشن+تراس )استغل الفرصة والحق الخصم كلمنا دلوقتى على 01279885336او على الواتساب واعرف كل المميزات وكمان اعرف الخصم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نورهان
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 395,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062734
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