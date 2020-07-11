استغل الفرصة واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|دلوقتىتقدر تستثمر فلوسك وتشترى شقة داخل العاصمة الادارية فى ارقى الاحياء فى كمبوند ارمونيا شقتك 186م(3غرف +2حمام مطبخ+ريسبشن+تراس )استغل الفرصة والحق الخصم كلمنا دلوقتى على 01279885336او على الواتساب واعرف كل المميزات وكمان اعرف الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|395,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062734
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