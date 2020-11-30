استغل العروض متفوتش الفرصة وامتلك شاليهك في ارقي الاماكن في العين السخنة

(للبيع)
|بمقدم 397 الف بس شاليهك بحديقة ع المياه الفيروزية وشاطئ ذهبي 115 متر مكون من (غرفه 3نوم+حمام+مطبخ+ريسيبشن+تراس+جاردن) بتسهيلات سداد و بدون فوائد تشطيب سوبر لوكس والغاز الطبيعي وبالقرب من جميع خدماتك (شلالات+ملاهي مائيه+اكوا بارك+) مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|397,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074706
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411,000 جنيه
397,000 جنيه
335,000 جنيه
315,000 جنيه
431,000 جنيه
405,000 جنيه