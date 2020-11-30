استغل العروض متفوتش الفرصة وامتلك شاليهك في ارقي الاماكن في العين السخنة

بمقدم 397 الف بس شاليهك بحديقة ع المياه الفيروزية وشاطئ ذهبي 115 متر مكون من (غرفه 3نوم+حمام+مطبخ+ريسيبشن+تراس+جاردن) بتسهيلات سداد و بدون فوائد تشطيب سوبر لوكس والغاز الطبيعي وبالقرب من جميع خدماتك (شلالات+ملاهي مائيه+اكوا بارك+) مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري