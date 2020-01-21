استغل اجازتك طول السنة وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|عيش احلى اجازة وامتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة 100 م (2غرف +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس بروف واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو وخليك قريب من اكبر اكوا بارك وبالقرب من حمامات السباحة بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شاليهك عندنا فى بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049965
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