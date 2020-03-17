استعلام بنكى

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تفاصيل الإعلان
(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ إلى ٣٠ سنة شيفت العمل ٨ ساعات يومان إجازة من كل أسبوع لا يقبل الطلبة يشترط حسن المظهر واللباقة الراتب ١٠٠٠ج أساسي ٧ج لكل زيارة فى متوسط ٢٠٠ زيارة بالشهر بدل المواصلات (الشغل فورمال) ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ايجل
التليفون: 01284663106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060725
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السعر
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صورة الاعلان: مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها)

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب محاسب تكاليف ERP لمجموعة شركات مقاولات كبرى بالسعودية (ابها) شروط الوظيفه:خبره لا تقل عن 3 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب ادارى لشركة مقاولات بالسعودىة - في الجيزة مصر

مطلوب محاسب ادارى لشركة مقاولات بالسعودىة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية .الرياض:- مطلوب فوراً {{●.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/3/2020
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