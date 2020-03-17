(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ إلى ٣٠ سنة شيفت العمل ٨ ساعات يومان إجازة من كل أسبوع لا يقبل الطلبة يشترط حسن المظهر واللباقة الراتب ١٠٠٠ج أساسي ٧ج لكل زيارة فى متوسط ٢٠٠ زيارة بالشهر بدل المواصلات (الشغل فورمال) ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦