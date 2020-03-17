(فرصة عمل)
|(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ إلى ٣٠ سنة شيفت العمل ٨ ساعات يومان إجازة من كل أسبوع لا يقبل الطلبة يشترط حسن المظهر واللباقة الراتب ١٠٠٠ج أساسي ٧ج لكل زيارة فى متوسط ٢٠٠ زيارة بالشهر بدل المواصلات (الشغل فورمال) ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060725
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