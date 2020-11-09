(فرصة عمل)
|مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه - مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل وترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع يوليو المهندسين سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071813
600 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
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300 ريال
200 ريال
30 ريال
30 ريال