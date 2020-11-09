مطلوب استشـاريين أطفال وحديثى الولادة لمستشفى بالطائف بالسعودية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه - مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل وترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515