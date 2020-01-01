استشاري نساء وتوليد

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية نساء وتوليد . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com / 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111,111 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047408
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب استشاري تخدير - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري تخدير

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية تخدير . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر 1-اخصائيين مسالك (خبره لا تقل عن سنتين بعد الماج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض –الدمام –جده 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

31/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعوديه فنيات اشعه للعمل بمرتبات مجزيه وتوفير اقامه وسكن وانتقالات للتواصلك : ارسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض اخصائيين واخصائيات و اطباء - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض اخصائيين واخصائيات و اطباء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –ترك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء عام اسنان ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

24/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب طبية جلدية للسفر فوراااااا للمملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب طبية جلدية للسفر فوراااااا للمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طبيبة جلدية - انثي- ماجستير- خبره سنتين - حسنة المظهر- شهادة معتمده في المعالجه في الليزر -شها.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 ريال

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين علاج وظيفي •ان يكون لديه شهاده جامعية تخصص نطف و تخاطب •ان يكون لديه.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اخصائيين واخصائيات و اطباء مقيمين اسنان( علاج جذور –ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

7/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل ببريدة اخصائيين انف واذن وحنجرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ببريدة اخصائيين انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل ببريدة بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيين انف واذن وحنجرة يشترط خبره لا تقل عن سنتين بعد.
العنوان:

القاهرة - مصر

111,111 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب ممرضة خبرة للسفر اي السعودية للاقامة مع مسنة - في القاهرة مصر

مطلوب ممرضة خبرة للسفر اي السعودية للاقامة مع مسنة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعودية ممرضة لرعاية مسنة ومقيمة معاها السن من 30إلي40 دبلوم تمريض المميزات إقامة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائي علاج طبيعي اطفال •ان يكون لديه شهاده جامعية طب عام بالعلاج الطبيعي •ان ي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بجدة اخصائيين تخاطب و اخصائيين علاج وظيفي •ان يكون لديه شهاده جامعية تخصص نطف و تخاطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب اطباء وطبيبات جلديه لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالدمام والخبر لمجموعه مستوصفات طبيه لفروعه.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الادوية مندوين دعاية وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الادوية مندوين دعاية وتسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين دعاية وتسويق ادوية لكبرى شركات الادوية للعمل براتب من 4000 جنية الى 15000 جنيه راتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager