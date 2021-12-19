استشاري مسالك بولية

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية استشاريين مسالك بولية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه متاح نقل كفالة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01288114615واتس تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116892
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30 ريال
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