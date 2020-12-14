استشاري تخدير

مطلوب إستشاري تخدير (Male / Female) #لوكم #ترخيص_فقط #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إستشاري_تخدير للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة 3 سنوات بعد الدكتوراة أو الزمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ راتب شهري 2⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة ⁦3⃣⁩ سكن مؤثث - تذاكر طيران مع كل سفرة - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦ ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من السادة الأطباء على الإ