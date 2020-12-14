استشاري تخدير

(مطلوب)
|مطلوب إستشاري تخدير (Male / Female) #لوكم #ترخيص_فقط #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب #إستشاري_تخدير للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹 بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة 3 سنوات بعد الدكتوراة أو الزمالة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ راتب شهري 2⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 3⃣ سكن مؤثث - تذاكر طيران مع كل سفرة - تأمينات إجتماعية وطبية ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من السادة الأطباء على الإ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076273
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه