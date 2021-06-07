(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكون سبق لهم العمل بالمملكة السعودية ولديهم ترخيص استشارى عناية مركزة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف برجاء الإتصال فى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096152
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