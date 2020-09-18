استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(فرصة عمل)
|عرض وظيفي حكومى مطلوب لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى استشاري قلب استشاري تخدير استشاري باطنه استشاريين عظام استشاري جراحه عيون استشاري عنايه مركزة اطفال حديث الولاده خدج nicu ترسل الاوراق علي الاميل hr.m2018@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا/ ماهر توظيف حكومى
|التليفون:
|00201110929635
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|العنوان:
|الرياض حى الادهار- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070943
30 ريال