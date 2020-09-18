استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عرض وظيفي حكومى مطلوب لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى استشاري قلب استشاري تخدير استشاري باطنه استشاريين عظام استشاري جراحه عيون استشاري عنايه مركزة اطفال حديث الولاده خدج nicu ترسل الاوراق علي الاميل hr.m2018@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا/ ماهر توظيف حكومى
التليفون: 00201110929635

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض حى الادهار- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070943
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صورة الاعلان: مطلوب أخصائي تركبيات و زراعة اسنان - في الرياض السعودية

مطلوب أخصائي تركبيات و زراعة اسنان

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالسعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

18/9/2020
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