استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

(طلب عمل)
|مطلوب فورا لكبري المستشفيات بالرياض تشغيل ذاتى اولا الاستشاريين التخصصات الاتيه طبييب استشاري جراحه العيون طبيب استشاري عنايه مركزة طبيب استشاري مخ واعصاب طبيب استشاري جراحه وتجميل طبيب استشاري جراحه مسالك بوليه طبيب استشاري طوارءي طبيب استشاري باطنه عنايه مركزة طبيب استشاري اشعه تشخصيه وتتداخليه طبيب استشاري التخدير طبيب استشاري نفسيه ثانيا الاخصائيين طبيب نائب باطنه عنايه مركزة طبيب نائب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا/ ماهر توظيف حكومى
|التليفون:
|00201110929635
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|العنوان:
|جيزة هرم- جيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077569
500 دينار
-1
300 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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