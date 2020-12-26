استشاريين لمستشفي حكومى بالرياض تشغيل ذاتى

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبري المستشفيات بالرياض تشغيل ذاتى اولا الاستشاريين التخصصات الاتيه طبييب استشاري جراحه العيون طبيب استشاري عنايه مركزة طبيب استشاري مخ واعصاب طبيب استشاري جراحه وتجميل طبيب استشاري جراحه مسالك بوليه طبيب استشاري طوارءي طبيب استشاري باطنه عنايه مركزة طبيب استشاري اشعه تشخصيه وتتداخليه طبيب استشاري التخدير طبيب استشاري نفسيه ثانيا الاخصائيين طبيب نائب باطنه عنايه مركزة طبيب نائب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ا/ ماهر توظيف حكومى
التليفون: 00201110929635

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جيزة هرم- جيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077569
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السعر
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صورة الاعلان: مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريات نساء وتوليد بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

500 دينار

26/12/2020
صورة الاعلان: عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض - في الجيزة مصر

عرض وظيفي حكومى لمستشفي تشغيل ذاتى بالرياض

(فرصة عمل)

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26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خم.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض(اسنان) للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama2hr2@gmail.c.
العنوان:

الجيزة - مصر

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23/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama601.job@gmai.
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الجيزة - مصر

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22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عنايه مركزة ICU - في الجيزة مصر

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(فرصة عمل)

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مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كب.
العنوان:

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22/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب صيادلة بمدينة الطائف - في الجيزة مصر

مطلوب صيادلة بمدينة الطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة صيدليات بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعوديه مطلوب صيادلة Pharmacists * خبرة لا تقل عن .
العنوان:

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500 ريال

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمركز طبى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس س.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات وفنيات تمريض بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #مطلوب_ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة #.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,500 ريال

19/12/2020
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مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية ت

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مطلوب #أخصائية_تجميل_وجلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية تجميل وجلدية للعمل لدى مجم.
العنوان:

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اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل.
العنوان:

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300 ريال

16/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطرى بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة عيادات للحيوانات الأليفة بالمملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) طبيب بيطرى Veterinary Doc.
العنوان:

الجيزة - مصر

800 ريال

15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تمريض نقل كفالة بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيين تمريض نقل كفالة بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تمريض بنقل كفالة أواستعارة مصدقة لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

600 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب عام لمجمع طبى بالدمام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية General Doctors طبيب عام أن يكون حاصل على ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية. #ممرضات. الشروط : ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

47,000 ريال

10/12/2020
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