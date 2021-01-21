مطلوب #استشارية نساء وولادة #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب استشارية #نساء_وتوليد للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن سنتين بعد الدكتوراة 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا + نسبة من دخل العيادة تحدد في المقابلة الشخصية ⁦ ✔ للجادات فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من الطبيبات على الإ