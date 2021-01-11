(فرصة عمل)
|لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080170
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