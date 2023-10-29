(Job Opportunity)
|مطلوب بشكل عاجل لمجموعة مستشفيات بمدينة جدة استشاريات اسنان تخصص جراحة وجه وفكين خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه العمل برجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية والداتا فلو وتصنيف الهيئة السعودى أن وجد للتواصل والاستفسار : واتساب01066717777 01280555515 هاتفيا Alakhalco599@yahoo.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247969
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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