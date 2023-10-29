استشاريات اسنان تخصص جراحة وجه وفكين

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Ad Information
مطلوب بشكل عاجل لمجموعة مستشفيات بمدينة جدة استشاريات اسنان تخصص جراحة وجه وفكين خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه العمل برجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية والداتا فلو وتصنيف الهيئة السعودى أن وجد للتواصل والاستفسار : واتساب01066717777 01280555515 هاتفيا Alakhalco599@yahoo.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: الهيلا
Telephone: 01208055515

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 58شارع سوريا- المهندسين
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247969
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات - in Cairo Egypt

مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلـوب لكبرى المستشفيات لمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

29/10/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة - in Cairo Egypt

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب اخصائين انف واذن وحنجرة اخصائين باطنة لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
Location:

Cairo - Egypt

Call

26/10/2023
Ad Photo: مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض. - in Cairo Egypt

مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض.

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مجمع طبي بمكّة بالمملكة العربية السعودية يطلب فنيات تمريض. يشترط البرومترك المميزات •راتب 3500 ر.
Location:

Cairo - Egypt

Call

25/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى كبرى بجدة بالمملكة العربية السعودية. -استشارى اشعة -استشارى جلدية -استشارى نفسية.
Location:

Cairo - Egypt

Call

22/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر ل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

17/10/2023
Ad Photo: مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل - in Cairo Egypt

مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب استشارى انف واذن وحنجرة لكبرى المستشفيات بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. خبرة خمس سنوات.
Location:

Cairo - Egypt

Call

14/10/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه السعوديه ) : طبيب بيطرى دواجن ( قطاع دواج.
Location:

Cairo - Egypt

Call

14/10/2023
Ad Photo: مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير - in Cairo Egypt

مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير

(Job request)

- in Cairo Egypt

عاجل! مطلوب # استشاري_ واستشارية_نساء_وتوليد سبق لها العمل بالمناظير لمستشفى كبرى بالطائف بالمملكة.
Location:

Cairo - Egypt

Call

11/10/2023
Ad Photo: اخصائيه نساء - in Cairo Egypt

اخصائيه نساء

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق فالسعودية بالمدينه ابها اخصائيه نساء شرط اساسي يكون لديها ترخيص ال.
Location:

Cairo - Egypt

2 Lera

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة حائل أخصائيين وسنيور طوارئ - in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة حائل أخصائيين وسنيور طوارئ

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيين وسنيور طوارئ pdfبرجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلمية وتصنيف الهيئة السعودى ملف واح.
Location:

Cairo - Egypt

Call

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب لمجمع طبي بالرياض اخصائيات انف واذن وحنجرة - in Cairo Egypt

مطلوب لمجمع طبي بالرياض اخصائيات انف واذن وحنجرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير حاصلة على الداتافلو وتصنيف الهيئة السعو.
Location:

Cairo - Egypt

Call

27/9/2023
Ad Photo: مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات - in Cairo Egypt

مطلوب لمستشفى بجدة ف السعودية أخصائيات تمريض مصنفات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيات تمريض مصنفات البرومترك والداتا فلو والتصنيف السعودى { العمر لا يزيد عن 35 سنة } الراتب الأ.
Location:

Cairo - Egypt

5,000 Riyal

27/9/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الرياض أخصائيين طوارئ - in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المستشفيات بمدينة الرياض أخصائيين طوارئ

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

أخصائيين طوارئ ماجستير في طب الطوارئ لا يقل عن سنتين pdfبرجاء إرسال السيرة الذاتية والشهادات العلم.
Location:

Cairo - Egypt

Call

23/9/2023
Ad Photo: مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون - in Cairo Egypt

مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلـوب استشاري لمستشفى بالطائف ف المملكه العربية السعودية أستشاري عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد.
Location:

Cairo - Egypt

Call

21/9/2023
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