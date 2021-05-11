استشارى تخدير

لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515