استشارى تخدير

(فرصة عمل)
|لمستشفى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094928
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