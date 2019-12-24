استرد راحتك وامتلك شقتك ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|راحتك هتلاقيها عندنا فى Town Gate بامتلاك شقة 190 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن 3 قطع +مطبخ +3 حمام ) بالقرب من حى السفارات وارض المعارض وفندق الماسة ومستشفيات ومدارس ومطاعم ومولات بمقدم بسيط والباقى ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك معانا وخليك مرتاح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046429
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