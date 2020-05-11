استرخى وريح اعصابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|ريح اعصابك وتعالى امتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من نادى صحى عشان تعمل مساج وسبا وتاكل فى افخم المطاعم بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واسترخى وريح اعصابك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059298
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