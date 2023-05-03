استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

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United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

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Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - روضة ابوظبي
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181498
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Price
Posting Date
Ad Photo: شاغر الآن شقة غرفة نوم ماستر وبلكونة بموقع مميز في مدينة خليفة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شاغر الآن شقة غرفة نوم ماستر وبلكونة بموقع مميز في مدينة خليفة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق الرقم المرجعي : AP983529 لمزيد من المعلوم.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

استديو رائع شامل كل الخدمات مع وجود موقف سيارة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم /معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983158 لمزيد من المعلومات يمكنكم ا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: شقة 3غرف نوم كبيرة غرفة خادمة اطلالة مذهلة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة 3غرف نوم كبيرة غرفة خادمة اطلالة مذهلة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة طعام / معيشة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع حمام - حمام - توا.
Category: 

Call

3/5/2023
Ad Photo: ط´ظ‚ط© ط؛ط±ظپط© ظ†ظˆظ… ظ…ط§ط³طھط± ط§ط·ظ„ط§ظ„ط© ط¨ط­ط±ظٹط© ظ…طھظ…ظٹط²ظ‡ ظپظٹ ط¬ط²ظٹط±ط© ط§ظ„ط±ظٹظ… - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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3/5/2023
Ad Photo: شقة غرفتين نوم ببلكونة باطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة غرفتين نوم ببلكونة باطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتي نوم - منطقة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP980277 لمزيد من الم.
Category: 

Call

2/5/2023
Ad Photo: شقة غرفتين نوم ببلكونة باطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة غرفتين نوم ببلكونة باطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتي نوم - منطقة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP980277 لمزيد من الم.
Category: 

Call

2/5/2023
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستربلكونةبسعر جيد في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مفروشة بالكامل غرفة ماستربلكونةبسعر جيد في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP983102 ل.
Category: 

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2/5/2023
Ad Photo: شقة أول ساكن غرفتين نوم مع غرفة خادمة وبلكونة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة أول ساكن غرفتين نوم مع غرفة خادمة وبلكونة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع حمام - حمام الرقم المر.
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2/5/2023
Ad Photo: بموقع راقي شقة غرفتين نوم وصالة مع بلكونة في روضة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بموقع راقي شقة غرفتين نوم وصالة مع بلكونة في روضة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983175 .
Category: 

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1/5/2023
Ad Photo: شقة مذهلة غرفتين نوم مع تيراس مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مذهلة غرفتين نوم مع تيراس مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام - تيراس - تواليت الرقم المرجعي : AP98.
Category: 

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1/5/2023
Ad Photo: أول ساكن استديو واسع إطلالة على المدينة بسعر جيد في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

أول ساكن استديو واسع إطلالة على المدينة بسعر جيد في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة معيشة / طعام /نوم - مطبخ مفتوح - حمام الرقم المرجعي : AP983522 لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
Category: 

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1/5/2023
Ad Photo: شاغر الآن شقة غرفة ماستر مع بلكونة بإطلالة مذهلة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شاغر الآن شقة غرفة ماستر مع بلكونة بإطلالة مذهلة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP983526 لمزيد .
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1/5/2023
Ad Photo: بمنطقة راقية شقة نظيفة غرفة نوم ماستر وصالة سعر جيد في مدينة خليفة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بمنطقة راقية شقة نظيفة غرفة نوم ماستر وصالة سعر جيد في مدينة خليفة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مغلق - تواليت الرقم المرجعي : AP983530 لمزيد م.
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1/5/2023
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