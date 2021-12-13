استديو ايجار مفروش أمام كلية علاج طبيعي الدقى

(للإيجار)
|استديو مفروش مجهز بالكامل دور ارضى أمام كلية علاج طبيعي شارع المرور الدقى مطلوب 2000جنيه شهريا للتواصل 01005995955
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الصقر العقارية
|التليفون:
|01005995955
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|العنوان:
|ش التحرير- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115027
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