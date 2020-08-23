استديوهات للبيع فى تاج سيتى التجمع الخامس

(للبيع)
|تعلن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن فتح باب الحجز على الاستديوهات للبيع فى تاج ستى التجمع الخامس كمبوند مساحات مختلفة وفى اجمل مكان فى الكمبوند تاج سيتى للحجز والاستعلام عن تاج سيتى 010125767666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|كمبوند تاج سيتي التجمع الاول- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065596
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