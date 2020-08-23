استديوهات للبيع فى تاج سيتى التجمع الخامس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن فتح باب الحجز على الاستديوهات للبيع فى تاج ستى التجمع الخامس كمبوند مساحات مختلفة وفى اجمل مكان فى الكمبوند تاج سيتى للحجز والاستعلام عن تاج سيتى 010125767666
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند تاج سيتي التجمع الاول- التجمع الاول
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065596
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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21/8/2020
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20/8/2020
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20/8/2020
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20/8/2020
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20/8/2020
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20/8/2020
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