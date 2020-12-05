استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بامتلاك شاليه بجاردن و بمساحة 84م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )من روزا هتستثمر وتفرح الاولاد وهتهدي اعصابك طول السنه وهتلاقي كل خداماتك (الحكوميه+وخدامات القرية) يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه وتطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01201135481
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075174
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26/11/2020
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26/11/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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26/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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26/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 120م (3غرفة + 2حمام +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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26/11/2020
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العنوان:

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القسم: 

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26/11/2020
صورة الاعلان: جدد حياتك واستلم فورا شاليه على البحر فى اروع الاماكن فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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26/11/2020
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القسم: 

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24/11/2020
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شاليهك بروف في راس سدر بمقدم84 الف فقط

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- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 84م (2غرفة + حمام +مطبخ +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

24/11/2020
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