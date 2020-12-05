استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

بامتلاك شاليه بجاردن و بمساحة 84م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )من روزا هتستثمر وتفرح الاولاد وهتهدي اعصابك طول السنه وهتلاقي كل خداماتك (الحكوميه+وخدامات القرية) يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه وتطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01201135481