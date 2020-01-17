استثمر وانجح في العاصمة بأمتلاكك صيدلية بالتقسيط المريح

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صورة الاعلان: استثمر وانجح في العاصمة بأمتلاكك صيدلية بالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

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عايز استثمار ناجح ومربح امتلك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اللي موجود بموقع مميز جدا بالعاصمة وهو امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية و وسط كثافة سكانية والصيدلية مساحتها 80م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك صيدليتك في العاصمة قبل ماتفوتك الفرصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049697
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2/1/2020
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2/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

2/1/2020
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

2/1/2020
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- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

2/1/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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1/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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3/12/2019
صورة الاعلان: صيداية لقطه للبيع في مصر الجديدة - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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1/12/2019
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2019
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