استثمر وانجح في العاصمة بأمتلاكك صيدلية بالتقسيط المريح

عايز استثمار ناجح ومربح امتلك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اللي موجود بموقع مميز جدا بالعاصمة وهو امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية و وسط كثافة سكانية والصيدلية مساحتها 80م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك صيدليتك في العاصمة قبل ماتفوتك الفرصة