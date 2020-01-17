استثمر وانجح في العاصمة بأمتلاكك صيدلية بالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|عايز استثمار ناجح ومربح امتلك صيدلية بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اللي موجود بموقع مميز جدا بالعاصمة وهو امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية و وسط كثافة سكانية والصيدلية مساحتها 80م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك صيدليتك في العاصمة قبل ماتفوتك الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049697
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