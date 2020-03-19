استثمر وامن مستقبل اولادك وامتلك عيادة في العاصمة بدون مقدم

(للبيع)
|بامتلاكك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة هتستثمر وهتضمن مستقبلك ومستقبل اولادك بدون قلق وكمان بأكبر عائد وفي كل امان وعيادتك بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة و وسط عدد كبير من السكان والموظفين وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومساحتها 40م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح متضيعش فرصة استثمار كبيرة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056438
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