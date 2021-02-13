استثمر وامتلك غرفتك الفندقيةبالفرش والتكيفات لاول مرةف العاصمة الجديدة

استثمر وامن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك غرفتك الفندقية في فندق ريفان تاور اول فندق في الدوان تاون بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 40م بمقدم (85الف) وانظمة سداد سهلة ومريحة ع الكل واقساط ع قد الايد وهتقدر تعيش وهتسمتع بالخدمات الفندقية مجانا علي اعلي مستوي من الراقي وعشان استثمارك يكون مضمون تقدر تسفييد بفرصة تاجير الغرفة باعلي عائد استثماري بمنطقة الدوان تاون يلا مستني ايه متفوتش الفرصة والحق استفيد بالعرض وامتلك غرفتك الفتدقية باقل سعر تنافسي في اول مشروع استثماري سعودي بخبرة مصرية