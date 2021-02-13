استثمر وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بقسط ع قد الايد

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في داي جوايا اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات ليك ولاسرتك من افضل المدارس والجامعات ونوادي يعني هتطمئن ع اولادك قدام عينك وهتعيش بعيش بعيد عن الزحمة ييتميز كمبوند de joya بموقعه المتميز بمنطقة r8 شقتك بفيو انفينتي بمساحة 116م مكون من 3:( غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) بمقدم 170 الف بس وكمان تقسيط مريح وبدوووون فوايد يلا مستني ايه الحق واحجز وحدتك قبل غلاء الاسعار ومتضيغش فرصتك واستمتع باحل قيو انفينتي وكلمنا ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب