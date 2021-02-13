استثمر وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بقسط ع قد الايد

(للتقسيط)
|كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه في داي جوايا اكبر كمبوند سكني راقي متكامل الخدمات ليك ولاسرتك من افضل المدارس والجامعات ونوادي يعني هتطمئن ع اولادك قدام عينك وهتعيش بعيش بعيد عن الزحمة ييتميز كمبوند de joya بموقعه المتميز بمنطقة r8 شقتك بفيو انفينتي بمساحة 116م مكون من 3:( غرفة+2حمام+مطبخ+ريسبشن) بمقدم 170 الف بس وكمان تقسيط مريح وبدوووون فوايد يلا مستني ايه الحق واحجز وحدتك قبل غلاء الاسعار ومتضيغش فرصتك واستمتع باحل قيو انفينتي وكلمنا ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083761
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