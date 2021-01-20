استثمر وامتلك شاليه في الكيلو 60 راس سدر

(للتقسيط)
|خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر راس سدر بمقدم130الف بس واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد بمساحة130 م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) وعيش وسط ارقى الخدمات فى راس سدر كلها من اكوا بارك وحمام سباحة وجيم وسبا و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080681
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