استثمر وامتلك شاليه في الكيلو 60 راس سدر

خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى راس سدر راس سدر بمقدم130الف بس واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد بمساحة130 م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) وعيش وسط ارقى الخدمات فى راس سدر كلها من اكوا بارك وحمام سباحة وجيم وسبا و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774