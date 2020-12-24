استثمر وامتلك شاليه بروف من روزا

بمقدم 68 الف تملك شاليه بروف في راس سدر بمساحة68م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 68 الف واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774