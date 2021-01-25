استثمر وامتلك شاليهك ف العين السخنة

عيش حياتك معانا بشكل مختلف في بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة بمساحة 90 م بمقدم 143 الف فقط وقسط الباقي علي 6 سنين بدون فوايد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب -مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب