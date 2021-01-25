استثمر وامتلك شاليهك ف العين السخنة

(للتقسيط)
|عيش حياتك معانا بشكل مختلف في بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة بمساحة 90 م بمقدم 143 الف فقط وقسط الباقي علي 6 سنين بدون فوايد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب -مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081424
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