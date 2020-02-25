استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت

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تفاصيل الإعلان
استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان تاون في قلب حي الفيلات ارض بمساحه 368 متر علي شارعين شارع ١٠ متر وشارع ٨ متر امام حي سكني راقي وفيلاتك علي افضل تشتطيبات وشوارع اضافية ومتوفر جميع الخدمات (مياة_ كهرباء _ صرف صحي ) ومدارس ومستشفيات وكافيهات وغيرها من الخدمات المتوفرة ليك ولأسرتك ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054180
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تاريخ الإعلان
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25/2/2020
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25/2/2020
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25/2/2020
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25/2/2020
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24/2/2020
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ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقاي

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24/2/2020
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23/2/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض مساحة 740م بحي الفيلات الاسكندريه على الطريق الدائري بالجوار من كم - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة أرض بحرى و بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بقلب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

قطعة أرض بحرى و بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بقلب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة أرض بحرى و بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بقلب الاسكندريه مساحة 500م علي شارعين 10.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من كارفور سيتي والداون تاون .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28 - في الإسكندرية مصر

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 288م علي شارع 10م تبعد امت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة - في الإسكندرية مصر

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو - في الإسكندرية مصر

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شوارع 10م/7م بتسهيلات في ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
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