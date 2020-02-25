استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت

استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان تاون في قلب حي الفيلات ارض بمساحه 368 متر علي شارعين شارع ١٠ متر وشارع ٨ متر امام حي سكني راقي وفيلاتك علي افضل تشتطيبات وشوارع اضافية ومتوفر جميع الخدمات (مياة_ كهرباء _ صرف صحي ) ومدارس ومستشفيات وكافيهات وغيرها من الخدمات المتوفرة ليك ولأسرتك ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435