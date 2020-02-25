استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت

(للبيع)
|استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان تاون في قلب حي الفيلات ارض بمساحه 368 متر علي شارعين شارع ١٠ متر وشارع ٨ متر امام حي سكني راقي وفيلاتك علي افضل تشتطيبات وشوارع اضافية ومتوفر جميع الخدمات (مياة_ كهرباء _ صرف صحي ) ومدارس ومستشفيات وكافيهات وغيرها من الخدمات المتوفرة ليك ولأسرتك ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054180
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