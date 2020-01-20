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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استثمر واربح في عجمان - في عجمان الإمارات

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شقق للتملك بمقدم 10% علي دفعتين والباقي أقساط علي 84 شهر استلام فوري بعد التعاقد ويمكنك بدء التأجير والاستثمار موقع مميز بوسط عجمان بأبراج سيتي تورز علي شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول صك ملكية من حكومة عجمان توجد شقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة MULTIFLAGS REAL ESTATE للحجز والاستعلام / 0524972339
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdulrahman bayoumy
التليفون: 00971524972339

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيتي تورز , شارع الشيخ خليفة بن زايد- النعيمية
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 17,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049910
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صورة الاعلان: فرصة استثمارية جيدة بالإمارات - في عجمان الإمارات

فرصة استثمارية جيدة بالإمارات

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

فرصة استثمارية جيدة بإمارة عجمان تملك شقة بوسط مدينة عجمان موقع استراتيجي علي شارع الشيخ خليفة بالقر.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

17,000 درهم

20/1/2020
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