استثمر واربح في عجمان

شقق للتملك بمقدم 10% علي دفعتين والباقي أقساط علي 84 شهر استلام فوري بعد التعاقد ويمكنك بدء التأجير والاستثمار موقع مميز بوسط عجمان بأبراج سيتي تورز علي شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول صك ملكية من حكومة عجمان توجد شقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة MULTIFLAGS REAL ESTATE للحجز والاستعلام / 0524972339