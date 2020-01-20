استثمر واربح في عجمان

(للبيع)
|شقق للتملك بمقدم 10% علي دفعتين والباقي أقساط علي 84 شهر استلام فوري بعد التعاقد ويمكنك بدء التأجير والاستثمار موقع مميز بوسط عجمان بأبراج سيتي تورز علي شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول صك ملكية من حكومة عجمان توجد شقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة MULTIFLAGS REAL ESTATE للحجز والاستعلام / 0524972339
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdulrahman bayoumy
|التليفون:
|00971524972339
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيتي تورز , شارع الشيخ خليفة بن زايد- النعيمية
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049910
17,000 درهم