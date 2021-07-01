استثمر واربح بشقق جاهزة للسكن بعجمان بأكبرالابراج بقسط شهري 3000 درهم فقط

(للبيع)

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صورة الاعلان: استثمر واربح بشقق جاهزة للسكن بعجمان بأكبرالابراج بقسط شهري 3000 درهم فقط - في عجمان الإمارات

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أستلم شقتك فورا غرفة وصالة بقلب عجمان حيث تتوافر كافة الخدمات بأرقي التصميمات ألأوروبيه وأفخر التشطيبات بأحدث الابراج المزودة بكافة الخدمات علي شارع الشيخ خليفة مباشرة 5 دقائق لكورنيش عجمان – 10 دقائق للشارقة – 20 دقيقة لدبي - أمن وحراسة علي مدار الساعه مع أحدث أنظمة كاميرات المراقبة -هايبر ماركت خاص علي مدار الساعة مع أقوي التسهيلات للسداد وتقسيط علي 8 سنوات بدون فوائد او رسوم تسجيل او عمولات أستلم شقتك فورا بقسط شهري 3000 درهم فقط مع صك ملكية من حكومة عجمان توفر خدمة أدارة العقار بعد البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: gurguis
التليفون: 0543473666

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - النعيمية
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 334,000 درهم
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098505
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صورة الاعلان: استثمر واربح بشقق جاهزة للسكن بعجمان بأكبرالابراج بقسط شهري 3000 درهم فقط - في عجمان الإمارات

استثمر واربح بشقق جاهزة للسكن بعجمان بأكبرالابراج بقسط شهري 3000 درهم فقط

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

أستلم شقتك فورا غرفة وصالة بقلب عجمان حيث تتوافر كافة الخدمات بأرقي التصميمات ألأوروبيه وأفخر التشطي.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

334,000 درهم

1/7/2021
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