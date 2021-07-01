استثمر واربح بشقق جاهزة للسكن بعجمان بأكبرالابراج بقسط شهري 3000 درهم فقط

(للبيع)
|أستلم شقتك فورا غرفة وصالة بقلب عجمان حيث تتوافر كافة الخدمات بأرقي التصميمات ألأوروبيه وأفخر التشطيبات بأحدث الابراج المزودة بكافة الخدمات علي شارع الشيخ خليفة مباشرة 5 دقائق لكورنيش عجمان – 10 دقائق للشارقة – 20 دقيقة لدبي - أمن وحراسة علي مدار الساعه مع أحدث أنظمة كاميرات المراقبة -هايبر ماركت خاص علي مدار الساعة مع أقوي التسهيلات للسداد وتقسيط علي 8 سنوات بدون فوائد او رسوم تسجيل او عمولات أستلم شقتك فورا بقسط شهري 3000 درهم فقط مع صك ملكية من حكومة عجمان توفر خدمة أدارة العقار بعد البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|gurguis
|التليفون:
|0543473666
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|العنوان:
|- النعيمية
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|334,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098504
(للبيع)- في عجمان الإمارات
334,000 درهم